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Фонд Ахметова передав для Києва ще одну партію гуманітарної допомоги

Фото: Фонд Ахметова передав для Києва ще одну партію гуманітарної допомоги (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для переселенців, які знайшли прихисток у Києві. Цього разу набори з продуктами першої необхідності були доставлені до територіального центру соціального обслуговування Голосіївського району столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд вже направив до Києва майже 44 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.

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КиївГуманітарна допомога