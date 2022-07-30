Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу до Кривого Рогу

Фонд Ріната Ахметова передав до Кривого Рогу чергову партію гуманітарної допомоги. Йдеться про 3,6 тисяч наборів із продуктами першої необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
До складу переданих продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Загалом фонд уже передав жителям Дніпропетровщини понад 31 тисячу продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із харчами.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.