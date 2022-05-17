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Фонд Ахметова передав ще 2 тисячі продуктових наборів до Київської області

Фото: Фонд Ахметова передав ще 2 тисячі продуктових наборів до Київської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова направив чергову партію гуманітарної допомоги для жителів Макарова та найближчих населених пунктів. Це понад 2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як відомо, ще у березні в невеличкому селищі Макарів за 60 кілометрів від Києва точилися запеклі вуличні бої. Чимало мирних мешканців втратили не тільки дах над головою, але й фактично залишилися без доступу до базових життєвих потреб.

До складу продуктових наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від фонду вже отримали понад 23,5 тисяч жителів Київської області. Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

З 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1 млн із них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.

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Київська областьГуманітарна допомога