Фонд Ахметова передав до лікарень вже понад 580 тисяч медикаментів

"Наш медичний заклад - це багатопрофільна лікарня, і ми намагаємось навіть зараз, коли багато людей за різних причин були змушені евакуюватися, працювати у повну силу. Наразі у нас функціонує й травматологія, неврологія, хірургічне відділення тощо", - розповів Олексій Коваленко, генеральний директор КНП "Міська лікарня № 3" Краматорської міської ради.

Попри те, що за 40 кілометрів йдуть бої, постійно чути вибухи, до міста залітають ракети, персонал сумлінно виконує свої обов’язки. У лікарню поступає багато поранених - як цивільних, так і військових, лікування яких потребує стабільної наявності медикаментів.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 580 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і 63 тисячі гемоконтейнерів для донорів крові. Перелік медикаментів визначено у координації із Міністерством охорони здоров'я України.