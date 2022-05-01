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Фонд Ахметова передав до лікарень вже понад 580 тисяч медикаментів

Фото: Фонд Ахметова передав до лікарень вже понад 580 тисяч медикаментів (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова направляє ліки та медичні засоби у лікарні різних регіонів України. Днями лікарня у Краматорську отримала 37 тисяч одиниць медикаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Наш медичний заклад - це багатопрофільна лікарня, і ми намагаємось навіть зараз, коли багато людей за різних причин були змушені евакуюватися, працювати у повну силу. Наразі у нас функціонує й травматологія, неврологія, хірургічне відділення тощо", - розповів Олексій Коваленко, генеральний директор КНП "Міська лікарня № 3" Краматорської міської ради.

Попри те, що за 40 кілометрів йдуть бої, постійно чути вибухи, до міста залітають ракети, персонал сумлінно виконує свої обов’язки. У лікарню поступає багато поранених - як цивільних, так і військових, лікування яких потребує стабільної наявності медикаментів.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 580 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і 63 тисячі гемоконтейнерів для донорів крові. Перелік медикаментів визначено у координації із Міністерством охорони здоров'я України.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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