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Фонд Ахметова відправив продукти для евакуйованих маріупольців

Фото: Фонд Ахметова відправив продукти для евакуйованих маріупольців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив чергову партію зі 3 тисячами продуктових наборів для маріупольців, які евакуювалися з блокадного міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що гуманітарна допомога буде доставлена до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі. До складу наборів входять: борошно, цукор, макарони, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Щодня до Запоріжжя продовжують прибувати вимушені переселенці з Маріуполя. Серед них люди похилого віку, жінки та діти. Від початку війни всі вони перебували в умовах гуманітарної катастрофи - без газу, світла, їжі та води.

Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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МаріупольГуманітарна допомога