Фонд Ахметова відправив чергову партію допомоги до Вінниці

Фонд Ріната Ахметова передав до центру комплексної підтримки переселенців з Маріуполя у Вінниці чергову партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Окрім гуманітарної допомоги, внутрішньо переміщені особи з Маріуполя можуть отримати в центрі юридичну, медичну та психологічну підтримку.
Індивідуальні та групові консультації проводять психологи Фонду Ахметова, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.