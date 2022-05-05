Фонд Ахметова направив до Фастова партію гуманітарної допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зазначається, що у наборах: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори з продуктами харчування від фонду вже отримали понад 16,5 тисяч жителів Київської області. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.