Фонд Ахметова предоставит помощь больнице "Охматдет"

Фонд Рината Ахметова предоставит помощь больнице "Охматдет". В частности, фонд готов закупить и передать больнице два реанимобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Также фонд готов обеспечить "Охматдет" и его пациентов аппаратами для гемодиализа (процедуры замещения функции почек).
"Эти аппараты помогут сохранить здоровье и жизнь маленьких пациентов, которые лечились в разрушенном здании и продолжают борьбу за свою жизнь в других больницах страны", - заявили в фонде.
Кроме того, фонд готов помогать пострадавшим. Это лечение, физическая и психологическая реабилитация и психологическая помощь.
Пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).
Бизнес Рината Ахметова также присоединился к помощи больницы "Охматдет". Так, банк ПУМБ перечислил 3 млн грн в сбор на преодоление последствий удара по больнице благотворительного фонда "Таблеточки". По 1 млн грн предоставили ЦУМ и компания "Лемтранс".
Энергетики ДТЭК работают над установлением временных трансформаторных подстанций на территории больницы, разрушенных российской ракетой.
ФК "Шахтер" предоставит материальную и другую необходимую помощь семьям с детьми, пострадавшими от ракетного удара по больнице.
Напомним, вчера, 8 июля, россияне провели очередной массированный удар по Украине. Одна из ракет атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате атаки несколько погибших и десятки пострадавших.
На этом фоне Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Оно проходит сегодня, 9 июля.
Более подробно о вчерашней атаке россиян – в материале РБК-Украина.
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