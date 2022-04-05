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Фонд Ахметова і "ДТЕК ВДЕ" передали гуманітарну допомогу захисникам Миколаєва

Фото: Фонд Ахметова і "ДТЕК ВДЕ" передали гуманітарну допомогу захисникам Миколаєва (t me)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова спільно з "ДТЕК ВДЕ" передали захисникам Миколаєва гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Зокрема, захисникам передали 8 тонн тушкованого м’яса, необхідний спецодяг і спецматеріали.

"Громада Миколаєва та представники територіальної оборони міста продовжують отримувати гуманітарну допомогу від компанії та Фонда Ріната Ахметова. Вчора, 3 квітня, на потреби громади та захисників було відвантажено 15 тис. банок тушкованого м'яса, яке виготовлено в Україні", - повідомили в компанії.

Окрім того, місту передано 100 наборів військового одягу, а також матеріали для будівництва фортифікаційних споруд.

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МиколаївГуманітарна допомога