Фонд Ахметова помог обустроить общежитие для переселенцев из Мариуполя в Киеве

Мариупольцы третий год живут в разных уголках Украины. Первые общежития, организованные в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", появились в Днепре - и в них на сегодня проживает несколько сотен мариупольцев. Поэтому Киев стал следующим городом, который подхватил инициативу, крайне актуальную для внутренне перемещенных лиц.

"Это уже третье общежитие, в котором будут жить переселенцы из Мариуполя. Как и в Днепре, мы обустроили места общего пользования - кухни, где есть вся необходимая бытовая техника, холлы, коворкинги, где люди могут работать. Нашим фокусом внимания всегда являются дети, поэтому здесь, в детской комнате есть и игрушки, и литература для развития", - говорит Ирина Блажан, главный директор программ Фонда Рината Ахметова.



"263 семьи уже получили собственное жилье в Днепре. Теперь 21 семья имеет жилье и в Киеве. И это только начало. Всего в столице планируем создать условия для проживания более 200 семей мариупольцев. Спасибо за поддержку команде мэра Киева Виталия Кличко, Донецкой областной государственной администрации, Фонду Рината Ахметова и всем партнерам, благодаря которым наша инициатива стала реальностью. Этот проект - пример единства и взаимодействия", - добавил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

"Новый год мариупольцы уже смогут встретить пусть во временном, но в отдельном жилье в столице. В общежитии будут жить семьи Защитников и Защитниц Украины, а также социально незащищенные семьи с детьми. Недавно на 1-м этаже помещения завершили ремонт, и 21 комната уже готова к заселению. Кроме того, здесь есть отдельная детская комната, коворкинг, прачечная. Отремонтированы санузлы, в частности, приспособлены для людей с инвалидностью. В здании продолжается ремонт еще 2 этажей, где обустроят еще 55 комнат (то есть всего будет 76). Киев передал часть здания во временное пользование. А Мариуполь, благодаря собственным бюджетным средствам и поддержке меценатов, профинансировал ремонт и обустройство. Это - один из примеров успешного сотрудничества между громадами", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке Правительства Франции и Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером "ЯМариуполь".

В частности, передает мариупольцам наборы с продуктами питания и гигиеническими средствами, обеспечивает помощь психологов, проводит праздники для детей.

С 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.