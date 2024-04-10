Фокстрот закупил FPV-дроны на 1 млн грн для трех подшефных подразделений ВСУ

"Успешность боевых действий украинских бойцов очень сильно зависит от их оснащенности дронами, которые несут боевой заряд. Поэтому мы решили разнообразить арсенал техники для победы от Фокстрота и до традиционных выдачей - планшетов (их у нас просят бойцы под ПО "Кропива"), телевизоров (работают как мониторы для аэроразведки) и ноутбуков - мы добавили FPV-дроны. Закупленные нами «птички» оборудованы 8-метровой мачтой, мощным аккумулятором и беспроводным ретранслятором для управления видео, они помогут нашим защитникам осуществлять разведку, эффективно уничтожать личный состав и технику оккупантов", - говорит Алексей Зозуля, исполнительный директор Фокстрот.

Первые 15 боевых "птичек" в полной комплектации стали на вооружение 47 отдельной механизированной бригады "Магура" в середине марта. Бойцы "Магура" уже 2 года - на попечении "Фокстрота", корпоративного штаба "Помощь нашим". Здесь уже третий год воюет сын коллеги из Управления охраны, а теперь военнослужащего ВСУ полковника Николая Гончарука.

Еще 30 FPV-дронов получили бойцы 101 бригады ОБРО ГШ ВСУ, которым Фокстрот помогает совместно с партнерами - БФ "КОЗАК ДРАЙВ". В видеоблагодарности бойцы 101 бригады подтвердили: техника жизненно важна на их горячем направлении - будет крушить врага и сохранит жизнь наших воинов.

Третья партия из 15 дронов от Фокстрота была передана отдельному подразделению аэроразведки "Foxtrot" 80-й ОДШ Галицкой бригады. Подразделение названо так в честь своего погибшего основателя Олега Марковича, до полномасштабного вторжения - директора Фокстрота во Львове. Почти год назад именно в поддержку своего тезки Фокстрот и БФ "КОЗАК ДРАЙВ" закупили три DJI Mavik 3Т - дроны-разведчики с тепловизором, положив начало инициативе "Пташки помсти".

В корпоративном штабе Фокстрота "Допомога нашим" отмечают, что весь проект "Пташки помсти", который длится уже год, прогрессирует благодаря сотрудничеству компании "Фокстрот" и Благотворительного фонда "Казак-Драйв" Charity fund Kozak Drive.

"Три дрона-разведчикf DJI Mavik 3Т, 60 штук FРV-дронов - этот наш общий с фондом счет еще вчера казался фантастическим из-за ресурсной нагрузки, но уже сегодня имеем реальный и очень оптимистичный результат", - говорит исполнительный директор Фокстрота Алексей Зозуля.

"Военные просят не останавливаться: дроны-камикадзе критически нужны на горячих направлениях ведения войны", - говорит активист штаба "Допомога нашим", руководитель западного регионального представительства Фокстрота Богдан Буца. Именно он вел коммуникации и организовывал все выдачи в акции "Пташки помсти" на подразделение аэроразведки Foxtrot.

Алевтина Демуцкая, пресс-секретарь группы ФОКСТРОТ и участница штаба "Допомога нашим" считает, что март доказал успешность инициативы украинцев о волонтерских дронах-камикадзе:

"Порадовала статистика OSINT-исследователя Daniele, который в марте обновил графики визуально подтвержденных и задокументированных ударов беспилотниками обеих воюющих сторон по пехоте. За март Украина резко вырвалась вперед по количеству ударов как с помощью дронов-камикадзе, так и с помощью сбросов. Это заслуга не только государства и его централизованных закупок, но и усилий таких волонтеров как фокстротовцы".

Напомним, Фокстрот с самого начала войны передал техники для Сил обороны Украины на сумму 31,3 млн грн. 15 участников корпоративного штаба "Допомога нашим" - работники Фокстрота получили благодарность от генерала Валерия Залужного "За значительный личный вклад в дело развития Вооруженных сил Украины, плодотворное и самоотверженное сотрудничество с Министерством обороны Украины по защите территориальной целостности Украины".

Корпоративный штаб Фокстрота "Помощь нашим" всячески поддерживают соучредители бренда Фокстрот Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.