"Фокстрот" поновив роботу 105 магазинів та сплатив податковий аванс до бюджету

"Всебічна підтримка країни бізнесом є одним із стратегічних чинників перемоги над ворогом, і попри втрати, понесені від війни, ми це добре усвідомлюємо. Горизонт планування сьогодні надзвичайно короткий, але податковий аванс - одна із перших запланованих ініціатив "Фокстрота" з підтримки незалежності України в цей непростий час", - повідомив голова ради засновників групи компаній "Фокстрот" Геннадій Виходцев.

У компанії зауважили, що наразі ритейлер забезпечує попит споживачів в електроніці, необхідній для життя українців та організації ефективної оборони країни.

Станом на 17 березня компанія поновила роботу 105 магазинів, що працюють в 75 містах та районах України.

"Ми щодня вивчаємо ситуацію у кожному регіоні, щоб знайти можливість відкрити якомога більше магазинів, утримуємо робочі місця, виконуємо закон щодо збереження щомісячного доходу за співробітниками, які стали добровольцями ЗСУ або учасниками територіальної оборони. Таким чином, ми разом закриваємо тил бойових дій, підтримуємо українську економіку, що живить незалежну Україну", - додав CEO "Фокстрот" Олексій Зозуля.

У компанії також додають, що орім організації економічної діяльності, у воєнні часи "Фокстрот" організував системну допомогу захисникам, видаючи побутову техніку на запит місцевих органів самоврядування, силових відомств, волонтерів, соціальних установ та громадських організацій.

Ще компанія розпочала роботу по облаштуванню кімнат для прийому біженців на об’єктах "Фокстрот": у Львові та Луцьку кімнати вже прийняли перших мешканців, на черзі відкриття у Чернівцях та Ужгороді.