Фокстрот долучився до спільноти «Бізнес без бар’єрів»

У жовтні до ініціативи першої леді України Олени Зеленської доєдналися 11 українських та міжнародних бізнесів. Серед них – мережа магазинів побутової техніки та електроніки Фокстрот, що виразила готовність імплементувати принципи безбар’єрного ведення бізнесу.

Цінності безбар’єрності задекларували також компанія Visa, Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), група готелів «Fairmont Grand Hotel Kyiv» та «Riviera House», ПриватБанк, McDonald’s в Україні, Кока-Кола Україна, IT-компанія EPAM Україна, книжкова платформа Yakaboo, мережа супермаркетів «Сільпо» та юридична фірма «Астерс».

Під час зустрічі із Оленою Зеленською, що відбулася 26 жовтня, представники компаній-учасників ініціативи розповіли, як у своїх галузях економіки впроваджують зміни щодо створення рівних можливостей у доступі до роботи, сервісів, послуг для усіх без виключення, в тому числі людей з інвалідністю, батьків з дітьми до шести років, літніх людей, жінок та молоді.

– Наш бізнес створений людьми та для людей, тому дотримання базових принципів безбар’єрності та доповнення їх власними цінностями є важливою вимогою у нашій діяльності, – зазначив під час зустрічі учасників ініціативи Олексій Зозуля, виконавчий директор бренду Фокстрот.

– У компанії є посади, що дають змогу працювати людям з особливими потребами (оператор call-центру, касир, спеціалісти в офісі тощо). Ми відкриваємо все більше магазинів, що мають «дитячі куточки», широку вхідну зону та достатньо простору для переміщення людей на візках та батьків з маленькими дітьми. На часі – впровадження оновлених стандартів обслуговування з урахуванням потреб покупців з особливими потребами.

Також Олексій Зозуля відзначив про важливість залучення молодих фахівців. Наразі в компанії 59% працівників – молодь, а для 35% персоналу роздрібних фахівців – це перша робота та перша можливість вступити у світ професії. Крім того, у час карантинних обмежень компанія зосереджена на забезпеченні безпеки відвідувачів та персоналу магазинів. Окрім дотримання загальноприйнятих санітарних правил, в мережі Фокстрот для покупців передбачено:

декілька видів безконтактної форми оплати як в торгівельній точці, так і кур’єру;

реалізовано максимально доступні та безпечні види доставки (експрес-доставка за 2 години, день-у-день та до певного часу, до 7000 поштоматів Нової пошти тощо);

онлайн-шопінг в інтернет-магазині foxtrot.ua, що працює в режимі 24/7.

У рамках проголошених на зустрічі намірів компанія націлена на подальшу імплементацію принципів безбар’єрного ведення бізнесу. Так, інформацію з «Довідника безбар’єрності», електронну версію якого презентовано у вересні, буде включено до програми адаптації працівників. «Довідник безбар’єрності» – це гід з коректного спілкування, доступний для використання та цитування у будь-яких сферах та інших проєктах.

Нагадаємо, у травні перша леді України Олена Зеленська заснувала ініціативу «Без бар’єрів». Вона запропонувала візію суспільства без обмежень, в якому забезпечуються рівні права та можливості для всіх людей у самореалізації, зайнятості, пересуванні, сервісах, здобутті освіти, спілкуванні, дозвіллі, розвитку. Навколо ініціативи згуртувались великі компанії, які розділяють цінності безбар’єрності.