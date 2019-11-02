У Франції виявили вантажівку з 30 нелегалами

Французька поліція затримала на південно-сході країни вантажівка, всередині якого знаходилися 31 виходець з Пакистану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на En24 News.

Як повідомляється, за кермом автотранспорту перебував пакистанець, який відразу ж був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Вантажівка не викликав жодних підозр і був зупинений поліцією для звичайної перевірки на трасі A8 недалеко від містечка Ля Тюрби після того, як в'їхав з території Італії.

Всіх мігрантів, серед яких були троє підлітків у віці близько 15 років, згідно з процедурами, повернули владі Італії.

Як зазначають французькі влади, в останні місяці неухильно зростає кількість спроб контрабандного ввозу мігрантів у Франції транзитом з кінцевим пунктом доставки в Великобританію.



Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Спочатку повідомили, що загиблі виявилися громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.

Крім того, 31 жовтня поліція Бельгії виявила 12 нелегальних мігрантів у фурі-рефрижераторі з овочами, яка була припаркована на автостоянці. У вантажівці знаходилися 12 дорослих чоловіків сирійського та суданського походження. Поліцейські доставили у відділення у справах іноземців.