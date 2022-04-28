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Флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по Україні, - британська розвідка

Фото: Крейсер" Москва " (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Олександр Білоус

В оперативній зоні Чорного моря знаходиться близько 20 кораблів Військово-морського флоту Росії. Чорноморський флот збережуть здатність завдавати ударів по Україні, незважаючи на втрату двох кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, протока Босфор залишається закритою для всіх не турецьких військових кораблів, що робить Росію нездатною замінити втрачений крейсер" Москва " в Чорному морі.

"Незважаючи на прикрі втрати десантного корабля "Саратов" і крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність завдавати ударів по українських і прибережних цілях", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Ради національної безпеки і оборони України, росіянам вдалося врятувати тільки 58 осіб з крейсера "Москва", в той час як екіпаж становив 510 військовослужбовців.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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