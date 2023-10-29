Во Флориде неизвестно устроили стрельбу во время празднования Гэлловина, много раненых

По меньшей мере, два человека погибли в результате огнестрельных ранений во время стрельбы во Флориде. Неизвестные открыли огонь, когда гражданские праздновали Хэллоуин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC7 .

Как рассказал начальник департамента полиции Тампа Ли Беркоу, утром, когда открывались бары, между двумя группами людей вспыхнула потасовка. Тогда же сотни людей находились вблизи места событий, когда началась стрельба.

ÚLTIMA HORA: Не менее 18 людей resulten heridas и 2 muertas després d'un tiroteo masivo durant una celebració de Halloween en Ybor City, Tampa, Florida. pic.twitter.com/arilfpr8s3 - Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 29, 2023

Один из подозреваемых в стрельбе уже сдался полиции. В то же время правоохранители считаются, что стрелков было по меньшей мере двое.

Случаи массовых стрельб в США

В ночь на 26 октября 40-летний мужчина устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, штат Мэн, США, в результате которой погибли по меньшей мере 22 человека. В частности, ранения получили от 50 до 60 человек.

Также в апреле текущего года в городе Джаспер, штат Техас, девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала.