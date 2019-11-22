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У Флориді на території школи виявили 145 могил

Новини » В світі     22.11.2019 - 06:51
У Флориді на території школи виявили 145 могил
Скріншот: георадар (cnn.com)

На території школи за допомогою георадара на глибині від одного до півтора метрів виявили 145 могил

В американському місті Тампа у штаті Флорида було виявлено масове поховання під будівлею місцевої школи King High School, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tampa Bay Times.

З допомогою георадара на глибині від одного до півтора метрів виявили 145 могил. За попередніми даними, це частина Ріджвудського кладовища - поховання середини XX століття, на якому ховали переважно афроамериканців і бідняків.

На кладовищі Ріджвуд, відкритому в 1942 році, було поховано загалом близько 250 осіб. У 1957 році місто продало ділянку з кладовищем приватній компанії, а в 1960 році на цьому місці була побудована школа.

Ділянка на якій виявили поховання - це відкрита територія з одним невеликим приміщенням, яке використовують для сільськогосподарської програми школи.

Як повідомляє CNN, пошуки кладовища почалися близько місяця тому, коли в шкільну раду надійшла інформація про можливе старе поховання на її території.

Імовірне кладовище обгородили, протягом наступного місяця могили будуть вивчати судово-медичний експерт округу Хіллсборо і археологи штату. Потім влада ухвалить рішення про подальшу долю ділянки.

Нагадаємо, у Рівненській області археологи розкопали під асфальтом братську могилу воїнів Української повстанської армії.

Нещодавно біля Перемишля в селі поблизу польсько-українського кордону невідомі осквернили братську могилу українських військових. Йдеться про український військовий цвинтарі в Пікуличах, де поховані загиблі в'язні табору для військовополонених УГА і армії УНР, які під час польсько-більшовицької війни 1920 року боролися з поляками проти росіян.

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