У Флориді поїзд зіткнувся з автомобілем, є жертви

Ілюстративне фото (twitter.com/Amtrak)

У потязі постраждалих немає, всі загиблі були в автомобілі

У США в штаті Флорида пасажирський поїзд компанії Amtrak в'їхав у автомобіль, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомили місцеві влати, передає РБК-Україна з посиланням на CNN,

Зазначається, що склад прямував з Майамі в Нью-Йорк.

Як стало відомо, у потязі постраждалих немає. У момент аварії там було 200 людей.

Уточнюється, що всі загиблі були в автомобілі. За наявною інформацією, водій намагався переїхати колії, однак не загальмував при наближенні поїзда.

Нагадаємо, 14 листопада у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поїзда і легкового автомобіля, одна людина з серйозними травмами доставлений в реанімацію.

Також РБК-Україна писало, що в Запорізькій області в селі Павлівське на залізничному шляху виявили тіла трьох осіб. Попередньо встановлено, що люди загинули в результаті наїзду поїзда. За фактом події було відкрито кримінальне провадження.

У Львівській області поїзд здійснив наїзд на підлітка. 17-річний житель Львова отримав несумісні з життям травми. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276, а саме порушення правил безпеки або експлуатації залізничного транспорту.