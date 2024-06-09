"Флорида" с разгрома "Эдмонтона" начала финал Кубка Стэнли

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Флорида" – "Эдмонтон" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0); серия – 1:0

Шайбы: Верхейге, 03:59, Родригес, 22:16, Луостаринен, 59:55

"Пантерз" открыли счет в дебюте встречи. Это Верхейге на "пятаке" замкнул прострел Баркова вдоль ворот в молниеносной атаке хозяев. "Нефтяники" пытались отыграться, но Хенрик и Ньюджент-Хопкинс не реализовали выходы 1 в 0.

В начале второго периода "Флорида" закрепила собственное преимущество. Беннетт, находясь за воротами в окружении соперников, сумел отдать передачу назад на Родригеса. А тот сильным броском переиграл Скиннера.

После этого "Эдмонтон" изо всех сыл пытался изменить ход событий. Впрочем, размочить счет "Ойлерз" так и не сумели, а под занавес поединка пропустили в третий раз. Луостаринен расписался в пустых воротах гостей.

Итак, "Пантерз" повели в серии до четырех побед. Следующий матч также состоится в Санрайзе в ночь на вторник, 11 июня. Затем серия переедет в Канаду.