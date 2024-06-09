RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Флорида" с разгрома "Эдмонтона" начала финал Кубка Стэнли

Фото: "Пантерз" отпраздновали домашнюю победу (x.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

"Флорида Пантерз" уверенно одолела "Эдмонтон Ойлерз" на старте финальной серии Кубка Стэнли-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Флорида" – "Эдмонтон" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0); серия – 1:0

Шайбы: Верхейге, 03:59, Родригес, 22:16, Луостаринен, 59:55

 

 

"Пантерз" открыли счет в дебюте встречи. Это Верхейге на "пятаке" замкнул прострел Баркова вдоль ворот в молниеносной атаке хозяев. "Нефтяники" пытались отыграться, но Хенрик и Ньюджент-Хопкинс не реализовали выходы 1 в 0.

В начале второго периода "Флорида" закрепила собственное преимущество. Беннетт, находясь за воротами в окружении соперников, сумел отдать передачу назад на Родригеса. А тот сильным броском переиграл Скиннера.

После этого "Эдмонтон" изо всех сыл пытался изменить ход событий. Впрочем, размочить счет "Ойлерз" так и не сумели, а под занавес поединка пропустили в третий раз. Луостаринен расписался в пустых воротах гостей.

Итак, "Пантерз" повели в серии до четырех побед. Следующий матч также состоится в Санрайзе в ночь на вторник, 11 июня. Затем серия переедет в Канаду.

К слову, ранее НХЛ отстранила россиянина Ничушкина на полгода и отправила в программу помощи от зависимостей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛХоккей