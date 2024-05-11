"Флорида" разгромила "Бостон", "Эдмонтон" дожал "Ванкувер": видео всех шайб вечера НХЛ

Переезд серии в Бостон не помешал второй победе "Пантерз". Флоридцы открыли счет в середине первого периода, когда Родригес протолкнул шайбу за линию в суматохе под воротами "Брюинз". А под занавес второй 20-минутки "Флорида" отличилась еще дважды в большинстве – Тарасенко забросил в дальний угол из левого круга, а Верхейге замкнул передачу на "пятаке".

На старте финального периода Монтур реализовал численное преимущество броском от синей линии. Лишь после четвертой шайбы "Бостон" пришел в сознание. Сначала Лауко пробил голкипера гостей на отложенном штрафе, а затем Дебрюск метко бросил из левой зоны. "Брюинз" полетели вперед отыгрываться и получили еще две шайбы. Райнхарт расписался в пустых воротах хозяев, а Родригес оформил дубль в большинстве.

Канадские команды в первом периоде провели мастер-класс по реализации большинства. "Ванкувер" открыл счет усилиями Петтерссона, который при численном преимуществе спокойно бросил из правого круга. В ответ Драйзайтль отличился в большинстве с передачи Макдэвида.

В дебюте второй 20-минутки "Кэнакс" и "Ойлерз" снова обменялись шайбами – Бесер удачно подставил клюшку под бросок Суси, а Экхольм забил выстрелом из центральной зоны в девятку. Однако "Ванкувер" снова вышел вперед усилиями Задорова, поймавшего Скиннера броском с острого угла.

Впрочем, "Эдмонтон" прибавил в финальном периоде. В начале игрового отрезка Макдэвид сбежал на свидание с Шиловсом и реализовал выход 1 в 0. Больше шайб в основное время зрители не увидели, а в овертайме победу вырвали "Ойлерз" – Бушар подключился к атаке и с рикошетом от защитника попал в дальний угол.

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