FlixBus запускает внутренние рейсы по Украине: соединил первые города-миллионники

Международный автобусный оператор FlixBus запустил первый внутренний маршрут в Украине между двумя городами-миллионниками. В компании рассчитывают, что новый рейс станет лишь началом расширения сети перевозок внутри страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента FlixBus в Восточной Европе Михала Лемана в интервью NV.
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Международный оператор автобусных перевозок FlixBus запустил свой первый внутренний маршрут в Украине - между Киевом и Харьковом. Ранее компания работала в стране только на международных направлениях.
Новый рейс выполняется в партнерстве с украинским перевозчиком "Автобусные линии Украины".
Как отметил Леман, запуск этого маршрута является важным шагом для развития сети перевозок внутри страны.
''Это первый внутренний маршрут автобусами в нашем зеленом фирменном оформлении. Он упростит для жителей Харькова доступ к остальным маршрутам нашей сети'', - отметил он.
По его словам, теперь пассажиры из Харькова смогут удобно добираться до Киева и пересаживаться на рейсы в страны Европы, в частности в Польшу, Чехию, Австрию, Германию и другие государства.
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В FlixBus отмечают, что в Украине сейчас наблюдается низкий уровень развития междугородних автобусных перевозок, однако рынок имеет значительный потенциал.
Компания уже семь лет работает на украинском рынке и представлена в 21 городе. До этого ее маршруты охватывали только международные перевозки из Украины в Европу.
''В Украине довольно низкий уровень развития междугородних автобусных перевозок. Потенциал здесь очень большой, его просто нужно раскрыть'', - отметил Леман.
Он также добавил, что развитие внутренних маршрутов может стать важным элементом интеграции Украины в европейскую транспортную систему, где подобные модели уже давно успешно работают.