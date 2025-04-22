Флагманский кроссовер Hyundai Palisade получил новый двигатель: раскрыты характеристики

Например, вместо турбочетверки на 2,5 литра специально для США зарезервирован двигатель V6. Но это не прежний 3,8-литровый мотор, а более скромный атмосферный 3.5 GDI с непосредственным впрыском топлива (291 л.с., 353 Нм). Он сочетается с восьмиступенчатым "автоматом", на выбор есть передний или полный привод.

Также в США предложена гибридная версия. Турбочетверка на 2,5 л (262 л.с.) и встроенный в шестиступенчатый "автомат" электромотор в сумме выдают 334 л.с. и 460 Нм. Заявленный запас хода на одной заправке - 996 км. Гибрид имеет полный привод.

Кроме того, в Нью-Йорке представили Hyundai Palisade XRT Pro, то есть версию повышенной проходимости. У предыдущей модели тоже был вариант с приставкой XRT, но отличий от базовой модели у нее было не так много. Новый же Pro-кроссовер выделяется другим передним бампером, увеличенной решеткой радиатора и красными буксировочными "ушами" спереди и сзади.

Из наиболее важных особенностей версии XRT Pro - обновленная подвеска с увеличенным на 25 мм клиренсом (всего 213 мм), электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала, шины размерностью 255/60 R18 и штатный складной фаркоп.

Как и прежде, кроссоверы Hyundai Palisade будут поступать в США из Южной Кореи, о локальном производстве пока речи нет. Бензиновые машины прибудут к дилерам до конца лета, а гибридные - осенью.