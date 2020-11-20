У ФК "Зоря" зафіксували спалах коронавірусу

Генеральний директор футбольного клубу "Зоря" Станіслав Оганов повідомив про спалах COVID-19 в команді. Всі заражені коронавірусом зараз знаходяться на самоізоляції.

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

За словами Оганова, 18 листопада гравці основи, U-21 та U-19, а також тренерський штаб всіх вищезгаданих команд і персонал пройшли планове тестування на коронавірус методом ПЛР.

"Ми отримали результати і деякі з них виявилися позитивними. По-перше, позитивними виявилися тести у восьми футболістів U-19 і одного гравця U-21. Крім того, є позитивні тести у тренерського штабу основного складу і кількох гравців основи", - повідомив він.

Після цього команда пройшла повторне тестування на COVID-19.

"Чотири початкових тести виявилися помилковими, показавши негативний результат. Інші залишилися без змін", додав Оганов.

Крім того, гендиректор зазначив, що Зоря має достатню кількість гравців для проведення матчів.

Нагадаємо, 19 листопада в івано-франківському футбольному клубі "Прикарпаття" зафіксували коронавірус у гравців, тренерів та персоналу.

Також раніше повідомлялося, що в полтавському футбольному клубі "Ворскла" стався спалах коронавірусу.