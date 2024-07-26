В ФК "Металлист 1925" объяснили свою позицию по переходному турниру за место в УПЛ

В футбольном клубе "Металлист 1925" рассказали, как относятся к проведению переходного турнира за место в УПЛ.

"В сегодняшних реалиях украинские клубы должны быть гибкими. Несмотря на нетипичные ситуации. Так произошло и с решением новой команды Украинской ассоциации футбола провести переходной турнир за возможность сменить команду "Днепр-1" в УПЛ. Накануне полуфинала выражаю свое уважение всем участникам" турнира четырех - команде "Минай", команде "Левый берег" - нашим друзьям, которые давали нам возможность играть на их стадионе, и, конечно, команде "Эпицентр", - отметил президент ФК "Металлист 1925" Владимир Носов.

По его словам, впервые за долгую историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение, учитывая отсутствие единого регламента в сложившейся ситуации. Это честное и справедливое решение по всем командам, достойным посоревноваться за место в Премьер-лиге.

"Это о воплощении главного спортивного принципа – состязательности. И о настоящей природе футбола — игре на поле, что определит сильнейшего. Радуюсь, что этот шаг также станет дополнительным футбольным праздником для болельщиков в преддверии начала сезона. Желаю ФК "Днепр-1" вернуться в УПЛ с новыми силами. А всем командам – получить удовольствие от игры.