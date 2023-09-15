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ФК "Динамо" отправило три фуры помощи на фронт

Фото: ФК "Динамо" отправило три фуры помощи на фронт (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

ФК "Динамо" по запросу от Министерства обороны, пограничных войск и Главного управления разведки направило на фронт три фуры гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

Пограничники также получили еще больше тонн корма для собак.

"Уже не впервые к нам обращаются военные именно с подобным запросом, раньше мы уже отправляли к ним шесть фур, и спрос на них постоянный. Сейчас мы пытались максимально оперативно отреагировать, проработать запрос - и вот отправляем груз по назначению", - говорит директор по развития клуба Максим Радуцкий.

По его словам, они каждый день на связи со штабом Минобороны, пограничными войсками, другими подразделениями.

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