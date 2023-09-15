ФК "Динамо" отправило три фуры помощи на фронт

Пограничники также получили еще больше тонн корма для собак.

"Уже не впервые к нам обращаются военные именно с подобным запросом, раньше мы уже отправляли к ним шесть фур, и спрос на них постоянный. Сейчас мы пытались максимально оперативно отреагировать, проработать запрос - и вот отправляем груз по назначению", - говорит директор по развития клуба Максим Радуцкий.

По его словам, они каждый день на связи со штабом Минобороны, пограничными войсками, другими подразделениями.