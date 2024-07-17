ФК "Динамо" восстановит одно из отделений "Охматдета"

Подписание меморандума предусматривает непосредственно возобновление Центра после нанесенного ущерба, а также представление конкретных планов восстановления и поддержки больницы от ФК "Динамо".

Отметим, что Центр орфанных заболеваний и генной терапии – новое отделение, открытое три месяца назад. Орфанные заболевания – редкие "заболевания-сироты", которые встречаются раз в многие миллионы случаев. Одним из примеров является СМА – спинально-мышечная атрофия, когда у ребенка нарушаются импульсы между мозгом и мышцами. В Украине зафиксировано около 300 случаев этой болезни.

В настоящее время рассматривается возможность восстановления помещения Центра орфанных заболеваний и генной терапии в здании, где оно было расположено раньше, или переоборудование имеющихся помещений в другом здании.

"Мы продолжаем делать свое дело. Еще до полномасштабной войны, а также после ее начала ФК "Динамо" (Киев) поддерживало украинские больницы, силы обороны, людей, пострадавших от вооруженной агрессии", - отметил генеральный директор клуба Дмитрий Бриф.

Он также добавил, что с директором больницы обсуждались и другие пути сотрудничества, уже действующие и те, которые планируем в будущем.

"Мы убеждены, что совместными усилиями сможем предоставить детям много возможностей для их лечения и реабилитации, а также еще больше углубить наше сотрудничество по проектам восстановления", - подчеркнул менеджер.

В пресс-службе клуба также отметили, что, кроме восстановления отделения больницы, ФК "Динамо" продолжит реализацию других гуманитарных проектов и ежедневную помощь Охматдету пищевыми продуктами, водой и всем необходимым.

В последние месяцы клуб передал больнице несколько больших грузов с гуманитарной помощью и продуктами для детей.