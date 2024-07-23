RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" отменило все двусторонние мероприятия с сербским "Партизаном"

Фото: "Динамо" упразднило все двусторонние мероприятия с сербским "Партизаном" (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

Футбольный клуб "Динамо" отменяет все двусторонние мероприятия с "Партизаном" из-за поддержки России сербским клубом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

"ФК "Динамо" осуждает всех, кто помогает России, в том числе поддерживает российский спорт. Особенно когда это делается представителями стран Европы, поддерживающей Украину. Учитывая это и учитывая недавнее участие ФК "Партизан" в соревнованиях на территории России, нами принято решение отменить все двусторонние мероприятия между предстоящими в контексте матча клубами. Также нами принято решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах", – сообщили в клубе.

Отмечается, что в то же время, несмотря на результаты жеребьевки, клуб является частью большой семьи УЕФА, поэтому "Динамо" уважает мировые футбольные принципы и традиции, уважает соперников и придерживается принципа fair-play на поле и за его пределами.

"Мы готовы в спортивной борьбе соревноваться и побеждать любого соперника. Таким образом, мы доказываем европейскость и открытость нашей страны и украинского спорта", - добавили в "Динамо".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо