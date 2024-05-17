ФК "Динамо" передал авто на нужды военных

Отмечается, что "Динамо" уже неоднократно помогало этому ДФТГ, в том числе выделял средства на приобретение современных прожекторов, способных выдавать луч на расстояние в 2,5 км, и лазерных указаний для обнаружения вражеских дронов и БПЛА в воздушном пространстве.

В свою очередь, Анатолий Шафранский, командир Феодосийского подразделения ДФТГ Ходосиевской ОТГ, поблагодарил клуба за очередную помощь.

"Эта машина будет использоваться для перевозки личного состава и не только. Возможно, на нее установим турель для пулемета или даже установку от града. Все это будет использоваться и служить защите неба", - отметил он.