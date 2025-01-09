Фицо заявил, что договорился с Путиным о газе для Словакии

"Мне нужно было обеспечить по крайней мере газ для внутреннего потребления Словакии, что мы и сделали, даже без повышения цен на газ", - сказал он.

Премьер-министр Словакии не предоставил более подробной информации о поставках газа.

Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба Словакии, поскольку он не продлил соглашение о транзите российского газа, срок действия которого истек в конце 2024 года, а также пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину и сократить помощь беженцам.

По данным словацкого оператора газотранспортной сети Eustream, после прекращения поставок из Украины Словакия продолжила получать газ через Венгрию, куда поступает российский газ по "Турецкому потоку".

Фицо заявил, что остановка поставок из Украины якобы обошлась стране в 500 млн евро в виде транзитных сборов и в 1 млрд евро из-за более высоких цен на газ.

Он снова обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "саботаже финансовых интересов Словакии и ЕС" из-за отказа продлить транзит российского газа.

Фицо должен встретиться 9 января с представителями Европейской комиссии в Брюсселе, чтобы обсудить прекращение транзита газа через Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Фицо в открытии "второго энергетического фронта" против Украины по приказу России.