Фицо заговорил о "референдуме" ради отмены санкций против РФ

В Словакии рассматривают возможность отмены будущих санкций против России. Для этого в стране могут провести референдум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Во время интервью Фицо ответил на вопрос репортера, что в Словакии звучат призывы провести референдум по отмене санкций против Российской Федерации.
"Я не думаю, что нужен референдум по этому поводу. Но если будет такой референдум, я его поддержу", - сказал премьер Словакии.
По мнению Фицо, за время действия санкций Россия смогла к ним адаптироваться, а сейчас вред подобные ограничения приносят только Европе.
Премьер высказался, что лично он поддерживает стремление к миру и обратил внимание на то, что последние предложения быстро принять большой пакет санкций против России, по его мнению, выглядят неуместными.
По его словам, такие санкции якобы только углубляют противостояние между Россией и Украиной.
"Я всегда говорил, что мы будем смотреть, не вредят ли санкции Словацкой Республике. Если есть какие-то санкции, которые могут повредить Словацкой Республике, мы наложим на них вето", - подытожил Фицо.
Заметим, что в начале мая в Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России.
По данным инициаторов, документ подписали почти 400 тысяч граждан.
Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Словакии пообещал российскому диктатору Владимиру Путину использовать право вето на запрет поставок энергоресурсов в ЕС из России.
Кроме этого, что в марте Фицо заявил, что Словакия может наложить вето на новые санкции Евросоюза против России, если это будет "угрожать" мирному урегулированию войны РФ против Украины.
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