Фицо пригрозил заблокировать санкции ЕС против России: при каком условии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что страна заблокирует любые санкции ЕС против России, которые наносят ущерб национальным интересам Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если будут санкции, которые навредят нам, я никогда не буду за них голосовать", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции.
Он также сообщил, что не может поддержать никакие меры, направленные на прекращение импорта российского топлива для словацких атомных станций.
"Я заинтересован в том, чтобы быть конструктивным игроком в Европейском Союзе, но не за счет Словакии", - заявил он.
В СМИ отмечают, что 5 июня Национальный совет Словакии принял резолюцию, которая рекомендует правительству не голосовать в международных организациях за принятие новых санкций против РФ. Решение поддерживали 51 из 76 присутствующих депутатов.
В то же время, резолюция не является обязательной к исполнению. То есть, правительство может ее игнорировать.
При этом отмечается, что ранее Фицо выступал против усиления санкционного режима и требовал от ЕС не препятствовать Словакии в закупке российских энергоресурсов.
Кроме того, Reuters отметило факт, что Словакия не блокировала ни из один предыдущих санкций ЕС, включая 17-й пакет, принятый в мае.
Напомним, на днях министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил надежду, что Еврокомиссия представит 18-й пакет санкций против России уже до конца июня.
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