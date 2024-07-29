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Фицо пригрозил прекратить поставки дизтоплива в Украину из-за перебоев в транзите нефти "Лукойла"

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сегодня встретился с послом Украины Мирославом Кастраном. Во время разговора он пригрозил Украине последствиями, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Словакии.

Во время обращения премьер Словакии рассказал, что обсудил вопросы поставки "Лукойла" с послом Украины. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.

"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которая покрывает десятую часть украинского потребления", - заявил он.

Фицо также добавил, что возобновление поставок российской нефти связано с "техническим решением", но оно должно происходить с участием нескольких стран.

"Европейский Союз, если он хочет выйти из под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с Российской Федерацией, которые должны предусматривать сотрудничество в области стратегического сырья", - заявил он.

 

Санкции против "Лукойла"

На прошлой неделе Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "Лукойл" через Украину. Причиной стало внесение Киевом компании в список санкций.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной.

Однако комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Брюсселю понадобится больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

Тем временем глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что
идущие в европейские страны объемы поставок не изменились, ведь произошла замена ресурса подсанкционной компании нефтью других собственников.

Подробнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

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ВенгрияРоберт ФицоЛУКОЙЛ-Украина