Во время обращения премьер Словакии рассказал, что обсудил вопросы поставки "Лукойла" с послом Украины. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.

"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которая покрывает десятую часть украинского потребления", - заявил он.

Фицо также добавил, что возобновление поставок российской нефти связано с "техническим решением", но оно должно происходить с участием нескольких стран.

"Европейский Союз, если он хочет выйти из под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с Российской Федерацией, которые должны предусматривать сотрудничество в области стратегического сырья", - заявил он.