Фицо пожаловался Шмыгалю на остановку Украиной транзита российской нефти "Лукойл"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем раскритиковал усиление Киевом санкций против российской компании "Лукойл". Ее нефть использовал братиславский нефтепереработчик Slovnaft.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR .

Как рассказали словацким журналистам в пресс-службе правительства Фицо, он считает ограничения со стороны украинской стороны "бессмысленными". По словам премьера Словакии, санкции наносят ущерб не РФ, а в основном некоторым странам ЕС.

"Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений, и решение украинского президента означает, что входящий в венгерскую группу MOL словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft получит на 40% меньше нефти, чем нужно для переработки", - заявил Фицо.

Он добавил, что это повлияет не только на словацкий рынок, но также "может привести к прекращению поставок в Украину нефти, добываемой Slovnaft, составляющей почти десятую часть всего украинского потребления".

В правительственной канцелярии Словакии рассказали, что Фицо общался по этому вопросу с соответствующими членами Кабмина и с официальными лицами венгерской MOL в течение нескольких дней.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в июне Украина расширила санкции против российской компании "ЛУКойл", введенные еще в 2018 году. Теперь ограничения коснулись транзита нефти.

На днях стало известно, что Украина прекратила транзит нефти "Лукойла" в Словакию.

Словацкая сторона прогнозирует, что долгосрочный дефицит поставок нефти может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе.

19 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт недоволен решением Украины прекратить транзит нефти "Лукойл". Он рассказал, что этот вопрос хотят вынести на заседание Совета ЕС.

Также венгерский чиновник добавил, что его страна и Словакия зависят от нефтепровода "Дружба", по которому "Лукойл" поставляет около 2 млн тонн нефти в год.