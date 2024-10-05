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Фицо хочет убедить Украину сохранить транзит нефти и газа из РФ

Суббота 05 октября 2024 20:00
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Фицо хочет убедить Украину сохранить транзит нефти и газа из РФ Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На сегодняшний день в Словакию продолжает поступать газ и нефть из РФ транзитом через Украину. Однако в 2025 году могут начаться проблемы.

Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на actuality.sk.

"Газ и нефть в необходимых объемах, которые запланированы, поступают. Переговоры идут очень интенсивно. Но я не исключаю, что мы можем попасть в какой-то период в начале 2025 года, когда будут проблемы такого рода", - сказал он.

Фицо отметил, что на совместном заседании правительств Словакии и Украины в понедельник 7 октября, он хочет убедить украинскую сторону в необходимости сохранения транзита энергоносителей через нашу страну.

"Мы хотим добиться того, чтобы убедить Украину в необходимости транзита. И Украина, и Словакия построили энергетическую инфраструктуру для транзита нефти и газа" - добавил он.

Также премьер-министр считает, что те, кто хочет сохранить рассудок, не смогут остановить транзит. После чего Фицо еще раз подчеркнул, что словацкая сторона будет убеждать украинских партнеров использовать свою энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Западную Европу. Кроме того, по его словам, данная инфраструктура понадобится и самой Украине.

"Украина, например, сообщает, что у нее есть собственные запасы газа и что в краткосрочной перспективе она может использовать его не только для внутреннего потребления, но и для экспорта на Запад. Но доставить его туда можно только через существующую инфраструктуру. Если она хочет сохранить эту инфраструктуру, она должна ее использовать", - подчеркнул Фицо.

Помимо этого он сказал, что Словакия поддерживает Украину в ее вступлении в ЕС и ожидает от страны "нормального и разумного поведения в этом духе". Премьер добавил, что не использовать созданную инфраструктуру транзита энергоносителей - это неразумно.

"От этого выиграют и Словакия, и Украины, поскольку будут оплачивается транзит и транзитные сборы", - сказал он.

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Роберт Фицо
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