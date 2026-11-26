Об идее геймификации

Основой игры стала пиньята - символ праздника и приятной неожиданности, внутри которой скрыты подарки. Каждая из 18 пиньят стилизована под отдельного партнера, а чтобы получить подарок, пользователю нужно его разбить. Так вместо привычного просмотра каталога предложений взаимодействие с брендами становится частью игры.

Геймификация уже доступна пользователям Fishka в приложении.

"Мы хотели найти формат, который позволил бы по-новому познакомить пользователей с предложениями брендов. Пиньята хорошо передает идею приятной неожиданности: ты делаешь простое игровое действие, а вместо этого получаешь подарок. Так мы превращаем знакомство с преимуществами партнеров в интерактивный опыт, в котором есть место и для игры, и для реальной выгоды", - рассказала София Луць, CMO программы лояльности Fishka.

К игре присоединились 18 партнеров: OKKO, Алло, Подорожник, КнигоЛенд, Райф, Polis.ua, СК Universalna, Галицька Свіжина, Kärcher, Fiskars, Lokal (Холдинг эмоций !Fest), EVA, TOKA, Eshop от LKQ, avto.pro, Sweet.tv, АКБ+ та Fishka.

Как работает "Пиньятница"?

Чтобы присоединиться к игре, нужно открыть приложение Fishka и перейти по баннеру акции. Пользователь увидит набор из 18 виртуальных пиньят - по одной от каждого партнера.

Достаточно несколько раз нажать на выбранную пиньяту, чтобы разбить ее и получить подарок. Каждый партнер может быть выбран только один раз в течение всей акции.

Все полученные подарки хранятся в разделе "Мои подарочки" на странице акции.

Чтобы воспользоваться скидкой или промокодом, нужно нажать на соответствующий подарок - приложение перенаправит пользователя к условиям предложения на стороне партнера.