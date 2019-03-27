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Фірма вкрала 14,4 млн гривень на будівництві казарми

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 16:34
Фірма вкрала 14,4 млн гривень на будівництві казарми
Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/)

Керівникам київської будівельної фірми оголосили підозру у розкраданні коштів, виділених з держбюджету на будівництво казарм

Правоохоронці повідомили про підозру керівникам київської будівельної фірми в розкраданні 14,4 млн гривень, виділених з держбюджету на будівництво казарм для військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.

В 2018 році Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони уклало з приватною будівельною компанією договори на виконання робіт по будівництву житла для військовослужбовців у місті Новоград-Волинський Житомирської області. Сума замовлення склала 54,5 млн гривень.

Пізніше на банківські рахунки зазначеної будівельної компанії було перераховано близько 15 млн гривень авансу, за які протягом трьох місяців з моменту отримання підрядник повинен був закупити необхідні для будівництва матеріали. Однак директор підрядної фірми разом з іншими посадовими особами цієї компанії вивели державні кошти в тіньовий сектор економіки.

За даними експертизи, державному бюджету було завдано збитків на суму понад 14,4 млн гривень.

За результатами розслідування трьом особам, а саме засновнику, директору і головному бухгалтеру будівельної фірми оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та арешту наявного майна.

Відзначається також, що Міністерство оборони ще в 2018 році розірвало договори з цим підрядником.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що за останні п'ять років Генеральна прокуратура України відкрила понад 400 справ за розкрадання в армії.

 

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