Фіолетовий колір і швидка зарядка. Чим здивує новий iPhone 14

Лінійка iPhone 14 може отримати новий фіолетовий колір і швидку зарядку потужністю 30 Вт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Appleinsider.
Новий витік даних свідчить про те, що лінійка iPhone 14 може отримати зарядку потужністю 30 Вт, що є значним прогресом у порівнянні з номінальною потужністю 20 Вт, що використовується в лінійці iPhone 13.
Чутки засновані на повідомленнях про те, що один з брендів зарядних пристроїв розсилає ЗМІ адаптери 30 Вт в рамках раннього доступу до iPhone 14.
Відзначається, що такий варіант швидкої зарядки можливий, оскільки під час тестування iPhone 13 Pro Max зміг тимчасово підтримувати зарядку 27 Вт.
В даний час iPhone 8 і моделі новіше заряджають акумулятор на 50% за 30 хвилин за допомогою адаптера 18 Вт. При цьому iPhone 12 і наступні моделі підтримують швидку зарядку потужністю 20 Вт.
Крім того, в мережі з'явився витік, який свідчить про те, що в новій лінійці iPhone 14 може бути представлена модель у фіолетовому кольорі.
Фото: забарвлення iPhone 14 (Weibo)
Однак користувач Twitter DuanRui опублікував відео, на якому видно, що фіолетова палітра проявляється лише під конкретним кутом, а з інших ракурсів корпус має синій колір.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Apple може провести презентацію лінійки iPhone 14 вже 7 вересня.
Як виглядатиме новий смартфон від Apple-читайте в матеріалі "Apple презентує новий iPhone 14 на початку осені".