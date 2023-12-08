Финский суд отказал Украине в экстрадиции неонациста из "Русича"

Воислав Торден - россиянин, подозреваемый в военных преступлениях в Украине. Он смог въехать в Финляндию благодаря новому имени и был задержан полицией страны.

"По мнению Верховного Суда, Финляндия не может согласиться на экстрадицию Украине подозреваемого россиянина Воислава Тордена", – говорится в сообщении.

Причиной такого решения стали якобы несоответствующие условия в украинских тюрьмах согласно Третьей статье по правам человека.

"Европейский суд по правам человека признал особенно проблематичным - переполненность украинских тюрем и разные неоднократные материальные недостатки, которые имели место в нескольких тюрьмах по всей стране", - отмечает издание, ссылаясь на выводы решения.

Финский Верховный суд считает, что

Отмечается, что в своем решении финское судопроизводство ссылается на практику решений Европейского суда по правам человека, а также на недавнее аналогичное решение Верховного суда Швеции, и ставший его основой отчет.

На основании этого финский Верховный Суд постановил, что "больше нет оснований для содержания Тордена под стражей" для обеспечения его возможной экстрадиции, и приказал немедленно освободить его в случае отсутствия других оснований для лишения свободы.