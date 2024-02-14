Финские благотворительные организации передали Dobrobut Foundation шесть автомобилей скорой

Общая стоимость техники и автомобилей составляет около 150 тысяч евро. Передача автомобилей от финских благотворителей состоялась в Киеве в медицинском центре "Добробут" по ул. Идзиковских, 3, с участием чрезвычайного и полномочного посла Финляндии в Украине Яакко Лехтовирта, совладельцев медицинской сети "Добробут" Олега Калашникова и Игоря Мазепы, а также директора Dobrobut Foundation Дмитрия Гросса.

Мазепа рассказал, что Dobrobut Foundation передаст эти автомобили на восток Украины для спасения защитников и граждан, пострадавших от вражеских обстрелов.

Машины неотложной помощи полностью укомплектованы специальным медицинским оборудованием, в частности дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, носилками, кислородными баллонами и другим. Такое оснащение позволит не только транспортировать тяжелораненых бойцов в медицинские учреждения, но и оказывать им необходимую помощь уже во время перевозки.

Сами автомобили пригнали в Украину из финского города Нокиа сами члены Lions Club, преодолев расстояние более 1600 км.

Кроме того, в сотрудничестве с Dobrobut Foundation и спонсорством Общества украинцев Финляндии, все 6 автомобилей получили новое медицинское оборудование на сумму более 23 тыс. евро. Вдобавок Pro patria Suomi-Ukraina Ry вместе с Обществом украинцев Тампере передали около двух тонн гуманитарной помощи.

"Мы очень рады, что у нас надежный партнер в Украине - благотворительный фонд Dobrobut Foundation. Благодаря нашему сотрудничеству мы точно знаем, что гуманитарная помощь при финансовой поддержке нашего основного партнера Lions Club, а также при участии Общества украинцев в Финляндии и Общества украинцев Тампере попадет именно туда, где она нужна", - делится член Lions Club, соучредитель и сопредседатель Pro patria Suomi-Ukraina Ry Томми Торме.

Я не рад удивляться, как желание помочь украинцам объединяет людей и организации из разных уголков мира. и нашего украинского партнера помогут обеспечить наших защитников машинами неотложной помощи и медицинскими расходниками", - констатировал директор Dobrobut Foundation Дмитрий Гросс.

Напомним, в прошлом году благотворительный фонд медицинской сети "Добробут" получил от Pro patria Suomi-Ukraina Ry фуру с медицинскими инструментами, изделиями для одноразового использования, мебелью, а также наборами для новорожденных детей.

Все оснащение фонд передал в госпиталь МВД, благотворительному фонду "Славянская мечта", заботящемуся о людях в прифронтовых зонах, а также малозащищенным внутренне перемещенным лицам.