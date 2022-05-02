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Фінська компанія розірвала контракт з Росією на будівництво АЕС

Фото: проект будівництва АЕС "Ханхіківі-1" (raosproject.fi)
Автор: Юлія Бойко

Фінська компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з Росатомом на будівництво атомної електростанції "Ханхіківі-1". Рішення пов'язане в тому числі з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Повідомляється, що розірвано контракт на поставку обладнання через значні затримки і нездатність виконати проект. Також в релізі йдеться, що війна проти України посилила ризики для проекту, і Росатом не зміг їх знизити.

За словами гендиректора компанії Йоахіма Шпехта, розірвання контракту матиме значний вплив на співробітників Fennovoima, а також на ланцюжки поставок та регіон Пюхяйокі.

Нагадаємо, раніше влада Фінляндії заявляла, що не видасть ліцензію побудованої "Росатомом" АЕС. При тому підкреслювалося, що рішення про будівництво повинні приймати власники Fennovoima.

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Російська ФедераціяАЕСФинляндия