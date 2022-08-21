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Фінська компанія судитиметься з "Росатомом". Вимагає 2 млрд євро за недобудовану АЕС

Фото: Фінська компанія подає в суд на "Росатом" (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Фінська Fennovoima розпочне судовий процес проти "Росатома". Компанія вимагає близько 2 млрд євро компенсацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Директор компанії Йоакім Спект зазначив, що Fennovoima вже звернулася до арбітражного суду. Корпорація звинувачує "Росатом" у значних затримках та нездатності завершити проєкт атомної електростанції "Ханхіківі".

Fennovoima вимагає близько 2 млрд євро компенсацій. Глава компанії вважає, що позов будуть розглядати протягом декількох років.

При цьому раніше "Росатом" заявляв, що сам буде вимагати від фінської компанії компенсації, оскільки контракт нібито розірвали безпідставно.

Нагадаємо, що у травні Fennovoima припинила співпрацю з RAOS Project, яка входить до складу російського "Росатому". Компанія заявила, що держкорпорація РФ значно затримує будівництво АЕС "Ханхіківі" і через війну в Україну не зможе закінчити проект.

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ФинляндияРосатомАЕС