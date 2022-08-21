Фінська компанія судитиметься з "Росатомом". Вимагає 2 млрд євро за недобудовану АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

При цьому раніше "Росатом" заявляв, що сам буде вимагати від фінської компанії компенсації, оскільки контракт нібито розірвали безпідставно.

Fennovoima вимагає близько 2 млрд євро компенсацій. Глава компанії вважає, що позов будуть розглядати протягом декількох років.

Директор компанії Йоакім Спект зазначив, що Fennovoima вже звернулася до арбітражного суду. Корпорація звинувачує "Росатом" у значних затримках та нездатності завершити проєкт атомної електростанції "Ханхіківі".

Нагадаємо, що у травні Fennovoima припинила співпрацю з RAOS Project, яка входить до складу російського "Росатому". Компанія заявила, що держкорпорація РФ значно затримує будівництво АЕС "Ханхіківі" і через війну в Україну не зможе закінчити проект.

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