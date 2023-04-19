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В Финляндии заморозили участок и здания российского центра науки и культуры

Фото: в Финляндии заморозили участок и здания русского центра науки и культуры (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Правоохранительные органы Финляндии заморозили участок и здания российского центра науки и культуры в Хельсинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Согласно решению судебной исполнительной службы, предметом замораживания есть участок и офисное здание российского научно-культурного центра.

Отмечается, что владельцем участка является Российская Федерация, а до этого она принадлежала СССР.

Деятельность российского научно-культурного центра приостановлена еще в июле 2022 года.

Правоохранительные органы также заморозили семь паев жилья вокруг Хельсинки. По данным исполнительной службы, они имеют отношение к запрещенному в связи с российско-захватнической войной против Украины МИД РФ.

Заморозка - это так называемая временная мера, в течение которой РФ не может передавать, уничтожать или передать в залог имущество.

Временная мера действует в течение трех недель. За это время правоохранительный орган выяснит, есть ли участок и офисные здания собственностью, содержанием или контролем субъекта, на который наложен эмбарго.

Площадь замороженного имущества составляет 3326 квадратных метров, а площадь офисного здания - 3926 квадратных метров.

Правоохранительные органы обычно оценивают в своих решениях стоимость замороженного имущества, но стоимость имущества Российского научно-культурного центра "неизвестна".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что финское управление по взысканию долгов в связи с санкциями ЕС заморозило средства российского центра науки и культуры, расположенного в Хельсинки.

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