ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Финляндии троим российским студентам грозит тюрьма за нарушение санкций

Пятница 03 мая 2024 22:55
UA EN RU
В Финляндии троим российским студентам грозит тюрьма за нарушение санкций Иллюстративное фото: в Финляндии россияне перепродавали военные товары (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Финляндии три российских студента подозреваются в экспорте товаров двойного назначения в иностранные государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным издания, студенты, двое 25-летних парней и 18-летняя девушка, находятся под стражей.

Как рассказал руководитель расследования Киммо Тууленкари, речь идет о категориях товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях.

"Если мы говорим о продуктах роскоши на общем уровне, то это смартфоны, компьютеры, компьютерные комплектующие, фотоаппараты, дроны и другие вещи, нормальные в нашей повседневной жизни, но которые в другой стране можно использовать как товары двойного назначения ", – сказал он.

Сейчас финская полиция оценивает масштабы нанесенного ущерба.

Российских шпионов судят в странах Запада

В западных странах довольно часто стали обнаруживать российских агентов и шпионов. Недавно в Гданьске был осужден агент российской военной разведки в Польше. Он собирал сведения о военных и передавал их России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Финляндия Суд
NEWS
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
Зеленский об обмене пленными "всех на всех": это можно сделать до завершения войны
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила