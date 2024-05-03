В Финляндии троим российским студентам грозит тюрьма за нарушение санкций

В Финляндии три российских студента подозреваются в экспорте товаров двойного назначения в иностранные государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным издания, студенты, двое 25-летних парней и 18-летняя девушка, находятся под стражей.

Как рассказал руководитель расследования Киммо Тууленкари, речь идет о категориях товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях.

"Если мы говорим о продуктах роскоши на общем уровне, то это смартфоны, компьютеры, компьютерные комплектующие, фотоаппараты, дроны и другие вещи, нормальные в нашей повседневной жизни, но которые в другой стране можно использовать как товары двойного назначения ", – сказал он.

Сейчас финская полиция оценивает масштабы нанесенного ущерба.

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