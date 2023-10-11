В Финляндии оценили сроки ремонта разрушенного газопровода Balticconnector

Необходимость ремонта была оценена операторами газопровода Finnish Gasgrid и Estonian Elerign. По их мнению, для восстановления повреждения газопровода Balticconnector может потребоваться до пяти месяцев.

Вероятно, газопровод вернется в эксплуатацию не раньше апреля следующего года.

Повреждение газопровода

В ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. По оценкам властей, газопровод вышел из строя на несколько месяцев. При этом СМИ сообщают, что за повреждением газопровода могла стоять Россия.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что газопровод мог быть умышленно нанесен повреждением и правоохранители расследуют дело по факту вандализма. В НАТО заявили, что готовы помочь в расследовании.

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