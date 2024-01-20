В Финляндии могут приостановить производство боеприпасов для ВСУ: названа причина

Ожидается, что акции пройдут на четырех заводах Nammo по производству боеприпасов и пороха. Генеральный директор компании Раймо Хеласмяки считает, что протесты, запланированные на 1 и 2 февраля, могут повлиять на поставки вооружения в Украину.

"Остановка и выход на проектную мощность завода по производству нитроцеллюлозы в Вихтавуори, производящего порох, займет более двух дней", - заявил Хеласмяки.

Руководитель Nammo также добавил, что заводы не поставляют боеприпасы Украине напрямую, но их покупают Силы обороны, после чего вооружение экспортируется. На фабриках Nammo работает в общей сложности 450 сотрудников, к забастовкам намерены присоединиться около 350 сотрудников.

При этом в минобороны Финляндии утверждают, что приостановка работы предприятий не повлияет на количество, или качество поставок для Украины.

Сообщается, что индустриальный союз ранее анонсировал масштабные забастовки. Они затронут несколько отраслей промышленности. В акциях по всей стране примут участие около 60 тысяч человек. Поводом для забастовки стала программа правительства о реформе рынка труда.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия предоставляет Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение о дополнении проекта бюджета на 2024 год. Она включает в себя увеличение помощи для Украины.

Президент Финляндии Саули Нииностио также ранее призвал Европу инвестировать в производство оружия. По его словам, странам Европы необходимо инвестировать средства в увеличение производства вооружения, чтобы доказать свою силу и устойчивость.

Кроме того, недавно министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что страна предоставит 3 млн евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.