В Финляндии хотят продолжить работу АЭС Loviisa на 20 лет

По словам генерального директора департамента энергетики министерства Финляндии Рику Хуттунена, атомные энергоблоки Loviisa, расположенные в Уусимаа, смогут производить электроэнергию до 2050 года благодаря продлению разрешения.

"Это было подготовлено в очень положительном духе, и, похоже, в течение следующих нескольких недель я передам этот вопрос от министерства в правительственный совет, и тогда это будет принято", - сказал Хуттунен.

Энергетическая компания Fortum подала заявку на продление до конца 2050 года для обоих своих атомных энергоблоков, работающих на АЭС. Текущие разрешения на эксплуатацию объектов истекают в 2027 и 2030 годах.

По словам генерального директора, правительство страны планирует принять решение о продлении лицензии на АЭС Ловииса в течение нескольких недель.

Министерство считает расширение электростанции важным, невзирая на рост ветровой и солнечной энергии.

Отмечено также, что на атомные энергоблоки Loviisa приходится около десяти процентов производства электроэнергии в Финляндии.