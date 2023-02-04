В Финляндии хотят продолжить работу АЭС Loviisa на 20 лет

Министерство труда и экономики Финляндии планирует предложить на 20 лет продлить лицензию атомной электростанции Loviisa энергетического гиганта Fortum.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.fi.
По словам генерального директора департамента энергетики министерства Финляндии Рику Хуттунена, атомные энергоблоки Loviisa, расположенные в Уусимаа, смогут производить электроэнергию до 2050 года благодаря продлению разрешения.
"Это было подготовлено в очень положительном духе, и, похоже, в течение следующих нескольких недель я передам этот вопрос от министерства в правительственный совет, и тогда это будет принято", - сказал Хуттунен.
Энергетическая компания Fortum подала заявку на продление до конца 2050 года для обоих своих атомных энергоблоков, работающих на АЭС. Текущие разрешения на эксплуатацию объектов истекают в 2027 и 2030 годах.
По словам генерального директора, правительство страны планирует принять решение о продлении лицензии на АЭС Ловииса в течение нескольких недель.
Министерство считает расширение электростанции важным, невзирая на рост ветровой и солнечной энергии.
Отмечено также, что на атомные энергоблоки Loviisa приходится около десяти процентов производства электроэнергии в Финляндии.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". Решение связано, в том числе, с войной России против Украины.
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