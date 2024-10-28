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В Финляндии арестовали российские активы по иску "Нафтогаза Украины"

Украина, Понедельник 28 октября 2024 12:47
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В Финляндии арестовали российские активы по иску "Нафтогаза Украины" Фото: Финляндия арестовала российские активы по иску Нафтогаза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Окружной суд города Хельсинки наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии по иску НАК "Нафтогаз Украины". Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Это решение - часть глобальной стратегии "Нафтогаза" по взысканию компенсации за ущерб, причиненный захватом активов компаний группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, это первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины на выполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний в Россию по экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом по пути к фактическому взысканию активов в пользу группы "Нафтогаз".

"Поскольку Россия отказывается добровольно платить "Нафтогазу" средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для их взыскания. Сегодня мы стали еще на шаг ближе к восстановлению справедливости. В то же время мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы", - отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

По данным пресс-службы, проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по арбитражному решению.

Крымский иск "Нафтогаза"

В октябре 2016 года "Нефтегаз" и шесть других компаний группы "Нафтогаз" инициировали производство при Арбитражном трибунале при Постоянной палате Третейского суда против РФ.

"Нафтогаз" просил Арбитражный трибунал обязать Россию выплатить компенсацию за нарушение Соглашения о защите инвестиций, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций "Нафтогаза", ставших одной из основных мишеней РФ в Крыму в 2014 году.

В апреле 2023 года Арбитражный трибунал обязал Россию заплатить 5 млрд долларов компенсации за ущерб. Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, завершившихся в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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Финляндия Нафтогаз Украины
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