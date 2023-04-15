Финляндия запустит новый ядерный реактор

Финляндия запустит ядерный реактор "Олкилуото-3" уже с ночи 16 апреля, хотя предварительно запуск был запланирован на понедельник, 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Третий энергоблок атомной электростанции "Урайоки Олкилуото" начнет регулярное производство электроэнергии с опережением графика. Teollisuuden Voima сообщает на своем веб-сайте, что регулярное производство электроэнергии на третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото" начнется в 2.00 часов ночи 16 апреля.

Строительство третьего энергоблока АЭС "Олкилуото" изначально планировалось завершить в 2009 году. Однако проект, заказчиком которого выступил франко-немецкий консорциум Areva-Siemens, очень быстро столкнулся с трудностями, среди прочего, из-за задержек в проектных работах.

После многочисленных задержек реактор "Олкилуото 3" наконец был введен в эксплуатацию в декабре 2021 года, а тестовая эксплуатация началась в марте 2022 года.

Даже во время тестового запуска станция столкнулась с рядом проблем. Начало регулярного производства электроэнергии несколько раз откладывали во время тестовой фазы.

Однако сейчас третья атомная электростанция "Олкилуото" завершила этап испытаний и начнет регулярное производство электроэнергии даже на сутки раньше, чем планировалось.

Напомним, ранее в Финляндии сообщалось, что поступление электричества из России будет полностью приостановлено во время тестирования атомного реактора "Олкилуото-3".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.