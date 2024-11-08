Финляндия предложила НАТО разместить базу для разведывательных дронов

По данным финской телерадиокомпании, наиболее вероятным местом для новой базы является Пирккала, хотя рассматриваются еще три альтернативные площадки.

Сейчас беспилотники НАТО базируются в Италии, однако они уже использовались в воздушном пространстве Финляндии для сбора данных на восточной границе.

Как сообщает издание, планы по созданию новой базы находятся на начальном этапе, но альянс активно ищет возможности для расширения присутствия дронов в Северной Европе.

Ожидается, что окончательное решение о размещении базы будет принято в следующем году.