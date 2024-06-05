RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия призвала ЕС купить корабль из-за нефтяного флота России

Архивное фото: Финляндия призвала ЕС купить корабль из-за нефтяного флота России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия призвала Европейский союз закупить судно, которое будет находиться в режиме готовности к разливам нефти в северной части Балтийского моря. Это связано с транспортировкой российской сырой нефти, которая представляет угрозу в регионе.

Об этом заявило Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ведомство уточнило, что риск разливов нефти в этом районе увеличился после того, как международные санкции заставили Россию транспортировать нефть на старых судах с более слабым страховым покрытием. 

Суровые зимние условия также увеличивают эти риски, поскольку российские суда так называемого "теневого флота" могут быть плохо оборудованы и не приспособлены для ледовых условий.

Европейское агентство морской безопасности в настоящее время располагает 14 судами для ликвидации разливов нефти, дислоцированных в портах от Констанцы на черноморском побережье Румынии до Мальме на юге Швеции. В Финляндии заявили, что агентству ЕС следует приобрести 15-й корабль для прикрытия северных районов Балтийского моря, особенно Финского залива.

Новое судно должно быть способно плавать во льдах и подходить для условий северной части Балтийского моря, поскольку сбор нефти в зимних условиях более трудоемкий и дорогостоящий, чем разливы в открытой воде.

"Теневой флот" РФ

Россия стала использовать старые танкеры после введения массовых санкций со стороны стран Запада. Эти суда являются достаточно старыми и многие из них первично планировалось сдать на металлолом.

Недавно Reuters сообщало, что "теневой флот" танкеров РФнаносит ущерб окружающей среде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияФинляндия